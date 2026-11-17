Avrebbe contattato il piccolo su TikTok e WhatsApp parlando di videogiochi, per poi chiedere foto intime. Il gip di Termini Imerese, su richiesta della procura diretta da Angelo Cavallo, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un barese di 34 anni accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, posta in essere attraverso l’utilizzo di social network e applicazioni di messaggistica, in danno di un bambino di età inferiore ai dieci anni.

Le indagini sono state condotte dalla sezione di Pg della Procura di Termini Imerese e sono scattate dopo la denuncia della madre del bambino che aveva scoperto l’esistenza di contatti intrattenuti dal figlio con un soggetto adulto attraverso alcune piattaforme social e applicazioni di messaggistica.

L’uomo avrebbe iniziato a chattare con il piccolo condividendo gli interessi legati al mondo dei videogiochi. Nel corso delle successive comunicazioni, l’indagato avrebbe inviato al bimbo proprie immagini sessualmente esplicite e lo avrebbe poi indotto a spedire fotografie intime. Le successive indagini hanno consentito di accertare che l’uomo arrestato era un assiduo frequentatore di gruppi on line con contenuto pornografico e avviando conversazioni manifestando uno specifico interesse per materiale pedopornografico riguardante minori e proponendone lo scambio.

Le risultanze investigative avrebbero quindi evidenziato una condotta non episodica, ma caratterizzata dal reiterato utilizzo di social network, chat e canali online per ricercare interlocutori e contenuti sessuali riguardanti minori.

Particolarmente significativo, sotto il profilo cautelare, è che tali condotte risultavano ancora attuali durante lo svolgimento delle indagini, circostanza che ha fatto emergere un concreto pericolo di reiterazione.

Alla luce del quadro indiziario raccolto, il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese ha pertanto disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.

L’allarme per i genitori, l’adescatore può entrare in casa nello smartphone

La vicenda richiama l’attenzione sul fenomeno particolarmente insidioso dell’adescamento online dei minori, comunemente definito “grooming”.

Il primo contatto può avvenire in maniera apparentemente innocua: una richiesta di amicizia, una chat, un videogioco online, un commento sui social o la condivisione di una passione. L’adulto può presentarsi come un coetaneo o come una persona vicina agli interessi del bambino, conquistandone progressivamente la fiducia.

Una volta conquistata la fiducia del minore, la conversazione può essere trasferita su chat private e accompagnata dalla richiesta di mantenere segreto il rapporto con gli adulti di riferimento. Solo successivamente possono essere introdotti contenuti sessuali, richieste di fotografie o video intimi, pressioni psicologiche, minacce o forme di ricatto finalizzate a mantenere il controllo sulla vittima.

Il dato che questa indagine restituisce con particolare evidenza è che un bambino può trovarsi nella propria camera, apparentemente al sicuro, e nello stesso momento essere raggiunto attraverso il proprio smartphone da un adulto intenzionato ad adescarlo.

Per questo la Procura della Repubblica di Termini Imerese e la Polizia di Stato, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, richiamano l’attenzione dei genitori e degli adulti di riferimento sull’importanza di accompagnare i più giovani nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Il primo strumento di protezione resta il dialogo. È importante conoscere le applicazioni utilizzate dai figli, spiegare loro che dietro un profilo online può nascondersi chiunque e far comprendere che nessuna persona conosciuta esclusivamente attraverso internet deve chiedere fotografie intime, segreti o conversazioni da nascondere ai genitori.

È altrettanto importante che bambini e ragazzi sappiano di poter raccontare quanto accaduto senza paura di essere rimproverati o di vedersi sottrarre il telefono. La vergogna e il timore della reazione degli adulti possono infatti favorire il silenzio e consentire all’adescatore di mantenere il controllo sulla vittima.

È inoltre opportuno utilizzare gli strumenti di controllo parentale, rispettare i limiti di età previsti dalle piattaforme e non lasciare ai bambini un utilizzo completamente libero e non supervisionato dello smartphone, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Meritano particolare attenzione alcuni possibili segnali di allarme: un uso improvvisamente riservato o nascosto del telefono, nuovi contatti mai conosciuti personalmente, richieste insistenti di privacy, improvvisi cambiamenti dell’umore, disturbi del sonno o la paura di mostrare ciò che avviene sul proprio dispositivo.

In presenza di un contatto sospetto è fondamentale non cancellare conversazioni, fotografie, video o profili, che possono rappresentare elementi determinanti per le indagini, evitando iniziative autonome e rivolgendosi tempestivamente alle Forze di Polizia.

La tempestività con cui un genitore coglie un segnale e chiede aiuto può essere decisiva non soltanto per proteggere il proprio figlio, ma anche per interrompere condotte che potrebbero coinvolgere altri bambini.

Si precisa, infine, che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è, allo stato, soltanto gravemente indiziato dei fatti contestati, trovando piena applicazione nei suoi confronti il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza sino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.