La conclusione è prevista per il 20 marzo

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che da lunedì 11 marzo a mercoledì 20 marzo,si svolgeranno dei lavori urgenti nell’area di movimento dello scalo che comporteranno la riduzione dei movimenti in arrivo. Nel dettaglio, giorno 11 marzo i movimenti in arrivo saranno ridotti a sei l’ora. Dall’indomani a fine lavori, i movimenti in arrivo saranno invece ulteriormente ridotti a 4 all’ora.

L’impresa opererà su turni di 24 ore, senza interruzioni, per accelerare il più possibile la consegna dei lavori. Nei giorni interessati, per ovviare agli inevitabili ritardi, alcune compagnie aeree hanno deciso di cancellare alcuni voli e di mantenerne altri su Catania, mentre altre hanno deciso di dirottare parte dei voli sull’aeroporto di Comiso.

Per informazioni su rimborsi dei biglietti, riprotezioni e rimborsi delle spese di viaggio per raggiungere altri aeroporti è quindi necessario rivolgersi alla propria compagnia aerea. La sac consiglia anche di consultare il sito dell’aeroporto di Catania, www.aeroporto.catania.it e quello dello scalo di Comiso, www.aeroportodicomiso.eu. La Sac si scusa per il disagio.