Dovrebbe essere il corpo del cuoco nato in Canada, ma residente ad Antigua, quello recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nei pressi dell’imbarcazione Bayesan affondata in rada davanti al porto di Porticello a Santa Flavia Palermo.

Si attende la conferma da parte degli altri membri dell’equipaggio e del comandante dell’imbarcazione per il riconoscimento. Era l’unico membro dell’equipaggio tra i dieci presenti a bordo che era disperso.

Gli altri dispersi sono tutti passeggeri che stavano trascorrendo la vacanza in Sicilia. Intanto si attende l’arrivo degli speleosub dei vigili del fuoco che entreranno nello scafo per cercare i sei dispersi che mancano ancora all’appello.

Alcuni superstiti reduci dal naufragio della Bayesan, l’imbarcazione affondata in seguito a una tromba d’aria a Porticello, sono stati alloggiati all’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia.

Saranno lunghe e complesse le indagini per accertare cosa sia successo in rada nello specchio d’acqua davanti porto di Porticello tra le 4 e le 5 del mattino. La tromba d’aria violenta ha colpito anche altre imbarcazioni e diversi locali che si trovano lungo la costa. La forza del vento ha spazzato via uno spogliatoio in una zona nei pressi di uno dei locali scaraventandolo a diverse centinaia di metri.

Ma la Bayesan è l’unica imbarcazione affondata. Ce n’era un’altra che si trovava nei pressi che è riuscita a soccorrere proprio i passeggeri e i membri dell’equipaggio che si erano gettati in acqua. In questo ore in capitaneria è stato sentito il comandante dell’imbarcazione, che visibilmente scosso, sta cercando di ricostruire quanto successo. Al momento si stanno facendo diverse ipotesi che dovranno essere confermate dalle indagini affidate dalla procura di Termini alla Capitaneria di Porto.

“Sono al sicuro, siamo appena arrivati in albergo. Ma abbiamo avuto molta paura”, ha detto uno di loro parlando al telefono con alcuni parenti. All’hotel è giunto anche il sindaco di Santa Flavia, Giuseppe D’Agostino e alcuni assessori dell’amministrazione comunale. Altri cinque sopravvissuti sono stati trasferiti a Termini Imerese, dove la locale Procura ha aperto un’inchiesta sulle cause del naufragio.