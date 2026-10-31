Un’agente della polizia municipale di Capaci (Palermo) è stato ferito con una coltellata durante un intervento di Tso in via Raffaello Sanzio. Un uomo lo ha ferito con un coltello da cucina.

L’agente ferito ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato all’ospedale Civico di Partinico. Il vigile urbano non sarebbe in pericolo di vita. Il sindaco di Capaci Pietro Puccio ha espresso la propria vicinanza all’agente ferito e a tutto il corpo.

“Solidarietà a uno dei nostri vigili urbani aggrediti – ha detto il sindaco – Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà umana al nostro dipendente che stava solo cercando di svolgere al meglio il proprio lavoro secondo il ruolo ricoperto di appartenente al corpo della polizia municipale che, pur con l’organico ridotto ormai all’osso riesce con impegno ed abnegazione a garantire i servizi essenziali cui è preposto, spesso ingiustamente bistrattato e criticato”.