E' successo ieri nel corso della mezza maratona

Non destano preoccupazioni le condizioni di salute dell’agente della Polizia municipale, investito ieri da una moto nei pressi di via Margherita di Savoia, mentre si trovava in servizio durante lo svolgimento della “Palermo International Half Marathon”. L’investitore, dopo l’impatto, si è dato alla fuga.

All’agente, dimesso dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni, vanno gli auguri di pronta guarigione del comandante della Polizia municipale, Vincenzo Messina: “A nome mio personale e dell’intero corpo della Polizia Municipale, voglio esprimere piena solidarietà ed auguri di pronta guarigione all’agente investito ieri da un motociclista che ha forzato la chiusura disposta per assicurare un sereno svolgimento della Mezza Maratona. Grazie alle telecamere presenti in zona e ad alcune testimonianze, contiamo di assicurare al più presto alla Giustizia l’investitore. Un ringraziamento particolare al personale del 118 e del Trauma Center di Villa Sofia che hanno prestato i primi soccorsi con prontezza e professionalità».

«Auguro all’agente ferito di rimettersi al più presto e ribadisco, ancora una volta, la mia affettuosa vicinanza all’intero corpo della Polizia municipale che svolge un ruolo fondamentale per il tessuto sociale della città», dichiara il vicesindaco Fabio Giambrone, che per tutta la giornata di ieri è stato in stretto contatto con il comandante Messina ed ha sentito sia l’agente infortunato che il suo collega in pattuglia.

Anche il sindaco, Leoluca Orlando, ha voluto manifestare vicinanza all’agente della Polizia municipale. «Esprimo solidarietà al vigile urbano investito durante il servizio da una moto. Mi auguro possa riprendersi presto. Spero, inoltre, che i poliziotti della sezione infortunistica attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza possano fare chiarezza sull’accaduto e risalgano all’identità del motociclista fuggito dopo l’impatto».