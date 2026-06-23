Via libera dell’Assemblea Regionale Siciliana alla norma che estende alle società cooperative le agevolazioni già previste per le imprese artigiane attraverso il fondo CRIAS.

Cosa dice la nuova legge appena approvata

La disposizione modifica l’articolo 88 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 e consente anche alle cooperative di accedere agli strumenti di sostegno destinati agli investimenti produttivi, con abbattimento dei costi del finanziamento e contributi a fondo perduto.

Tamajo: “Manteniamo un impegno preciso che avevamo assunto”

“Con l’approvazione di questa norma – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – manteniamo un impegno preciso assunto con il mondo della cooperazione siciliana e rafforziamo una parte fondamentale del sistema economico dell’Isola. Le cooperative rappresentano un modello di impresa capace di creare occupazione, generare sviluppo e garantire coesione sociale nei territori”.

“Abbiamo voluto intervenire – prosegue Tamajo – per eliminare una disparità e mettere a disposizione delle società cooperative gli stessi strumenti che hanno consentito alle imprese artigiane di crescere e investire. È una misura che guarda al futuro e che punta a sostenere chi ogni giorno produce valore, innova e crea opportunità di lavoro”.

Lavorare per un sistema produttivo sempre più forte e coeso

“La Sicilia – aggiunge l’assessore – ha bisogno di un sistema produttivo sempre più forte e competitivo. Per questo continuiamo a costruire politiche che accompagnino le imprese nei loro programmi di sviluppo, favorendo investimenti, modernizzazione e crescita occupazionale. Il nostro obiettivo è fare in modo che nessuna realtà produttiva venga lasciata indietro”.

L’assessore ringrazia il Parlamento siciliano

“Ringrazio il Parlamento siciliano per l’approvazione della norma e tutte le associazioni del movimento cooperativo che hanno contribuito, con spirito di collaborazione e proposte concrete, al raggiungimento di questo risultato. È una risposta attesa da tempo e un ulteriore segnale dell’attenzione che il governo Schifani riserva al mondo delle imprese e dell’economia sociale”, conclude l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo.