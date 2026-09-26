I carabinieri della stazione di Altarello di Baida hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di un 45enne palermitano accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Le indagini sono coordinate dal dipartimento fasce deboli della procura guidato dall’aggiunto Laura Vaccaro che hanno fatto luce sui continui comportamenti aggressivi, vessatori e intimidatori messi in atto dall’uomo nei confronti della madre convivente.

Il figlio in questi anni avrebbe assunto un atteggiamento prevaricatore, caratterizzato da insulti, umiliazioni e gravissime minacce di morte e lesioni personali. Più volte l’uomo avrebbe picchiato la madre e le avrebbe lanciato contro arredi e suppellettili, nonché minacciata con l’uso di coltelli da cucina. L’uomo è stato portato in carcere al Pagliarelli.