Ha aggredito e picchiato la sua ex nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. ​I carabinieri della stazione di Trabia, hanno arrestato un uomo di 32 anni, accusato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’indagato, ha incrociato la sua ex compagna nei pressi dello scalo ferroviario di Trabia e, ignorando del tutto le prescrizioni dell’autorità giudiziaria, dopo aver seguito la donna fin dentro la stazione, è passato dalle minacce verbali a una vera e propria aggressione fisica nei confronti della vittima, raggiunta da schiaffi al volto e calci.

Non contento, subito dopo l’aggressione e prima di allontanarsi dal luogo, l’uomo ha anche sottratto alla ragazza il cellulare, lasciandola ferita e in forte stato di shock. La donna si trovava in stazione con un amico che ha chiamato i carabinieri che sono interventi. Il giudice di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, applicando al 32enne la misura restrittiva del divieto di dimora nel comune di Trabia.