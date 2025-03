Ha aggredito un medico perché pretendeva che modificasse il referto di un suo ricovero dopo un incidente stradale. Gli agenti di polizia hanno denunciato un uomo di 54 anni che ha aggredito i sanitari all’ospedale di Villa Sofia di Palermo. Ha lanciato contro i medici alcuni oggetti che si trovavano sulla scrivania. Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia per riportare la calma.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo si è presentato nell’area triage dell’ospedale di piazza Salerno, dov’era già stato a maggio 2024 per farsi controllare e refertare una serie di traumi legati a un incidente. Una volta arrivato il suo turno è entrato nella stanza del medico al quale avrebbe chiesto di accedere alla sua cartella per modificare la diagnosi e indicare una percentuale di invalidità che, con ogni probabilità, gli sarebbe servita per avanzare altre istanze od ottenere qualche risarcimento.

Il medico gli avrebbe spiegato più volte che non avrebbe potuto assecondare la sua domanda, ottenendo in cambio una serie di insulti. Il 54enne avrebbe quindi iniziato a dare in escandescenze, rallentando di fatto le attività del pronto soccorso, prima di lanciargli addosso un sacchetto con alcuni effetti personali. Un ulteriore tentativo di farlo ragionare è stato fatto dalle guardie giurate che alla fine, mentre il dottore si metteva in contatto con il 112, sono state costrette a bloccarlo sino all’arrivo delle pattuglie di polizia.

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo hanno identificato l’uomo e, dopo aver sentito il medico e altri testimoni presenti nell’area d’emergenza di Villa Sofia, hanno proceduto nei suoi confronti con una denuncia a piede libero per interruzione di pubblico servizio e lo hanno allontanato dall’ospedale consentendo ai sanitari di riprendere il servizio.