"Peccato prima quella villetta era animata dalla parrocchia"

E’ stato ferito con calci e pugni da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero. L’uomo di 45 anni è stato aggredito dopo che ha richiamato i giovanissimi a una maggiore attenzione dopo essere stato colpito da una pallonata.

L’aggressione è avvenuta a Palermo in pieno giorno ini una villetta davanti la chiesa di San Tarcisio in via Sebastiano La Franca. L’uomo ha riportato la frattura del setto nasale e ferite lacero contuse. E’ stato soccorso prima da alcuni commercianti della zona e poi dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso. Ha perso molto sangue. Le indagini sono condotte dalla polizia.

“Non è possibile che accadano queste cose – dice una residente – questi ragazzi che spesso vengono da altre zona bivaccano in queste panchine creando non pochi problemi. Arrivano con i motorini elettrici e provocano schiamazzi. Peccato per questa villetta era un punto di ritrovo per anziani e residenti animata dalla parrocchia che si trova a pochi metri. Adesso è presidiata da questi giovani a tutte le ore. Nessuno vede e nessuno fa qualcosa”.