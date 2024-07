Rissa in centro a Palermo. Nella notte tra sabato e domenica un giovane è stato picchiato dal branco fra piazza Olivella e via Monteleone. Alcuni ragazzi hanno preso di mira un loro coetaneo e lo hanno colpito più volte

L’aggressione

Un uomo è stato buttato a terra da alcuni ragazzi. Gli aggressori lo hanno accerchiato colpendolo alla testa, al volto e al torace.

Testimonianza video dell’incidente

Sull’aggressione c’è un video pubblicato da un commerciante.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima che è stata trasportata in ospedale. Le indagini sulla rissa sono condotte dai carabinieri.

Nuova rissa nel far west di via Maqueda, ferito il titolare di un bar

Primo pomeriggio senza Presidio di polizia e carabiniere e scatta di nuovo la rissa con un ferito. Il titolare di un bar in via Maqueda dove è stato ferito in modo gravissimo un ragazzo di 20 anni nel corso di una spedizione punitiva e sono scoppiati di nuovo disordini. Sono intervenuti in massa gli agenti di polizia e i sanitari del 118.

“Dopo il pestaggio dei giorni scorsi era stato disposto un presidio permanente delle forze dell’ordine e non si erano registrate risse – dicono i residenti – Oggi pomeriggio invece c’è scattato di nuovo il ferito. Questa zona di via Maqueda è in mano a bande che si contendono il territorio. Noi residenti siamo vittime di questi balordi che trascorrono qui intere giornate”.

Turisti sotto choc

Turisti Scioccati dalle scene da far west che per l’ennesima volta si sono verificate oggi pomeriggio nel “ghetto Maqueda”. Due ragazze australiane in viaggio da sole, si sono rifiutate di scendere dal bed and breakfast in cui alloggiano, terrorizzate dalle scene alle quali hanno dovuto, loro malgrado, assistere. Una famiglia di spagnoli, genitori di un ragazzino di 13 anni, ha espresso le proprie remore ad uscire dalla struttura ricettiva che li ospita, per recarsi a cena fuori. Un grave danno all’immagine di Palermo e all’indotto turistico che è un pilastro fondante dell’economia della città.