Aggressione a colpi di catena in via XXVII Maggio a Palermo. I militari della Stazione di Brancaccio hanno denunciato un pregiudicato di 28 anni. L’uomo, in un momento di “ordinaria follia”, armato di una catena in ferro, ha dapprima aggredito alcuni passanti e danneggiato diversi veicoli in sosta senza apparente motivo.

Il culmine della sua aggressione è stato il ferimento di un uomo di 81 anni, raggiunto dal lancio della catena. Non contento, il 28enne ha fatto irruzione all’interno di un istituto scolastico, interrompendo bruscamente le lezioni e disturbando docenti e studenti. Il giovane è stato bloccato e deferito all’Autorità Giudiziaria.

Multe per oltre 15mila euro e biciclette truccate

I controlli alla circolazione stradale, concentrati in Piazza Puglisi, hanno portato all’identificazione di 62 persone e all’ispezione di 29 veicoli, tra cui 8 biciclette elettriche. L’azione ha permesso di accertare violazioni al Codice della Strada per un ammontare totale superiore ai 15.000 euro. Le infrazioni riguardavano principalmente mancate revisioni, circolazione senza copertura assicurativa e targhe irregolari.

Sono stati sequestrati ai fini della confisca 5 veicoli: quattro di questi erano biciclette elettriche risultate pesantemente modificate e di fatto trasformate in veri e propri ciclomotori, mezzi che circolavano senza i requisiti di sicurezza e legali.

Furto aggravato di energia con allacci abusivi pericolosi

L’intervento congiunto tra Carabinieri e tecnici Enel si è concentrato sulla lotta al furto di energia elettrica, un fenomeno che non solo danneggia economicamente, ma crea pericolosi rischi per l’incolumità pubblica. In via Ecce Homo e vicolo del Secco sono stati scoperti tre allacci abusivi che fornivano illegalmente corrente ad altrettante unità abitative.

Gli occupanti degli immobili – una donna di 24 anni e due uomini di 62 e 83 anni – sono stati immediatamente denunciati in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica.

Cinofili in azione: sequestrati 500 grammi di droga a Ballarò

Infine, tra i vicoli del mercato rionale di Ballarò, l’unità cinofila ha dato prova della sua efficacia. Supportando il personale della linea territoriale, i cani anti-droga hanno permesso di rinvenire e sequestrare a carico di ignoti oltre 500 grammi totali tra cocaina, hashish e marijuana.

Lo stupefacente, suddiviso in panetti e dosi pronte per lo spaccio, era abilmente occultato negli anfratti e nelle aree comuni del mercato, insieme a diversi bilancini di precisione.