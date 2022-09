Aggressione in centro a Palermo. Sono intervenuti gli agenti della polizia e i sanitari del 118. Le notizie sono ancora frammentarie. Gli agenti di polizia stanno ricostruendo quanto accaduto anche con il racconto di alcuni testimoni.

Un cittadino originario del Bangladesh, ma residente nel capoluogo siciliana, è stato aggredito oggi pomeriggio nella centralissima via Ruggero Settimo a Palermo.

Il giovane di 39 anni è stato picchiato da alcuni ragazzi che sono adesso ricercati dalla polizia di Stato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Civico in codice giallo. Non si conosce ancora il motivo dell’aggressione né se la vittima conoscesse o meno chi lo ha colpito in pieno centro nel capoluogo siciliano.

Gli agenti di polizia stanno raccogliendo le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori dell’aggressione.

La persona aggredita in via Ruggero Settimo a due passi da via Magliocco è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118.

L’aggressione è avvenuta davanti a turisti e palermitani che stavano passeggiando in quello che è il salotto del capoluogo.

(in aggiornamento)