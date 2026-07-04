Avrebbero aggredito una coppia di uomini nella zona di via Roma a Palermo la notte del 18 settembre dello scorso anno. Gli agenti di polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono risaliti ai tre aggressori due tunisini, uno di 21 anni e l’altro di 19 e un egiziano di 20 anni.

I due giovani stavano tornando a casa quando all’altezza di via da Procida sono stati prima aggrediti prima con insulti omofobi, poi con calci pugni e l’utilizzo del teser.

Per il tunisino di 21 anni autore dell’aggressione ancora ricercato sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per i tunisino di 19 anni e l’egiziano di 20 anni l’obbligo di dimora a Palermo

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono stati identificati i presunti autori un 21enne tunisino, autore materiale dell’aggressione e due complici (19enne tunisino e 20enne egiziano). Per il 21enne tunisino, attualmente irreperibile, sono in corso le attività di ricerca, mentre agli altri due aggressori, individuati a Palermo e nel territorio di Marsala, (nello specifico nelle campagne di Petrosino), è stata notificata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.