Palermo celebra sport, memoria e valori

Una domenica di sport, memoria e partecipazione ha accompagnato la 16ª edizione del Memorial Salvo D’Acquisto, che questa mattina ha richiamato 472 atleti al via da via Libertà. A firmare la giornata sono stati ancora una volta Vincenzo Agnello e Aurora Castello, capaci di replicare il successo dello scorso anno con due prove autorevoli sui 10 chilometri del circuito cittadino, articolato in quattro giri da 2,5 km.

Agnello imprendibile

Tra gli uomini, Agnello (Sicilia Running Team) ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, chiudendo in 31’01” e migliorando il crono del 2025. L’atleta, già protagonista in maglia azzurra e reduce da una stagione brillante tra Giro di Castelbuono, Napola-Mokarta e Trofeo Maria SS. degli Ammalati, ha confermato lo stato di forma: “Gareggiare qui è un onore. Dopo il quinto chilometro ho corso col mio ritmo. Sembrava fresco, poi caldo e umidità sono aumentati. Oggi ho corso per migliorarmi”. Alle sue spalle il compagno di squadra Nikolas Loss, secondo in 31’31”, e Alessandro Brancato, terzo in 31’36”, completando la tripletta della Sicilia Running Team. Quarto Alessio Terrasi (32’00”), quinto Lucio Cimò (33’01”).

Castello senza rivali

Tra le donne, dominio di Aurora Castello (CUS Palermo), che ha chiuso in 39’31” dopo una prima parte di gara tattica: “È stata una gara di studio, poi il livello si è alzato. Il caldo ha complicato tutto, ma sono soddisfatta”. Secondo posto per Chiara Immesi (40’09”), terza Alice Mammina (41’25”). A seguire Valentina Marsala e Ludovica Sammartano.

La pronipote di Salvo D’Acquisto in gara

Grande emozione per la presenza del tenente colonnello dei Carabinieri Valentina D’Acquisto, pronipote dell’eroe cui è dedicato il Memorial: “Un onore da donna, da carabiniere e come appartenente alla mia famiglia. Dico ai giovani di avere obiettivi, lavorare e credere nei propri valori”.

Inclusione e partecipazione

In gara anche gli atleti Fisdir e partecipanti in carrozzina, spinti dagli atleti dell’Atletica Città di Mistretta: un momento che ha ribadito il valore dello sport come strumento di integrazione. Applausi anche per i “vecchietti terribili” del podismo siciliano, Francesco De Trovato e Antonino Macaluso, classe 1933, che hanno concluso la prova.

Il Criterium europeo interforze e l’Expo Village

La manifestazione, valida come 9° Criterium Europeo Interforze, ha visto la partecipazione di atleti delle forze dell’ordine italiane ed europee. All’Expo Village, il Museo itinerante di Salvo D’Acquisto curato dal Cesd ha raccontato la storia del Brigadiere e il percorso verso la beatificazione. Suggestiva l’apertura con il Coro dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, che ha eseguito l’inno siciliano e l’inno di Mameli dopo il minuto di silenzio dedicato a Salvo D’Acquisto e a Sandro Mazzola, scomparso ieri.

Partner e collaborazioni

La giornata si è svolta con la collaborazione di Admo, Crt Sicilia, Lega del Filo d’Oro, Avis, Lions Club, Fisdir e Team Sicilia Special Olympics Italia. Tra i partner: Camera di Commercio Palermo Enna, Ferrara Stone, Mangia’s, Per Correre, Topo Athletic, FidiLife, Automania, Polini Group, Dorothea S.p.A., Ferrera, Audiotecnica, Blanco, Extra Bar, Prodotti Artigianali Piana degli Albanesi, Sibeg, Legacoop, Centrolimpo, Le Terre Libere dalle Mafie, Rinascita, Ambrosport, Ce.op.a.r. e Orestia.