Sammartino: “Un aiuto concreto alle imprese che investono in innovazione"

Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei contributi per le aziende agricole siciliane che investono nell’ammodernamento del sistema produttivo. La misura rientra nella sottomisura 4.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR), che sostiene l’innovazione e il miglioramento delle imprese.

La dotazione finanziaria complessiva è di 40 milioni di euro, destinata a sostenere progetti mirati al rafforzamento del rendimento aziendale e al riposizionamento delle imprese sul mercato.

“Il governo Schifani – dichiara l’assessore Luca Sammartino – è al fianco degli imprenditori. Un aiuto concreto alle aziende agricole che intendono migliorare il proprio posizionamento sul mercato e puntare sull’innovazione”.

Verso un’agricoltura più moderna e sostenibile

Il settore agricolo siciliano continua a rappresentare una componente fondamentale dell’economia regionale. Con oltre 130.000 aziende attive, l’isola si conferma tra le principali aree produttive del Mezzogiorno. In questo contesto, i fondi del PSR giocano un ruolo strategico per promuovere una trasformazione strutturale del comparto.

Grazie alla sottomisura 4.1, sarà possibile incentivare un modello produttivo più avanzato, capace di coniugare tradizione e innovazione, rispondendo alle esigenze dei mercati internazionali e ai criteri ambientali richiesti dalla nuova PAC.

Il provvedimento punta a rafforzare il settore agricolo siciliano, sostenendo le aziende che scelgono di investire in innovazione e qualità. Un passo importante per promuovere uno sviluppo rurale sostenibile, in linea con le politiche europee.

Gli interventi ammessi a finanziamento includono: acquisto di macchinari e attrezzature moderne; lavori di miglioramento strutturale nelle aziende; sistemi per il risparmio energetico e idrico; tecnologie digitali per la gestione aziendale e interventi per la tracciabilità e la certificazione dei prodotti.

L’obiettivo è favorire una gestione più efficiente e sostenibile, stimolando al contempo la valorizzazione delle produzioni locali e il consolidamento della presenza delle imprese siciliane sui mercati.

Graduatorie disponibili sul sito della Regione

I fondi messi a disposizione andranno alle aziende risultate idonee in graduatoria. Tra gli investimenti ammessi figurano acquisti di macchinari, interventi strutturali, tecnologie digitali e soluzioni per la sostenibilità. L’obiettivo è rendere le imprese agricole più efficienti, moderne e competitive.

Le graduatorie definitive sono consultabili sul portale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, nella sezione dedicata al PSR Sicilia.