I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, hanno arrestato un palermitano di 31 anni che, a bordo del suo scooter ha provato a forzare un posto di controllo in piazza Indipendenza a Palermo.

I baschi verdi sono impegnati nei controlli del territorio per garantire il rispetto delle norme in vigore volte al contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid19.

Dopo un inseguimento i militari sono riusciti a bloccarlo e hanno accertato che il giovane era agli arresti domiciliari accusato di furto aggravato e che il veicolo sul quale circolava era senza assicurazione e gravato da fermo amministrativo. L’arresto è stato convalidato in videoconferenza. Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, così come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa.