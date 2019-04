grande festa con dj set il 19 aprile

Ogni foto postata sui social raccoglie, in pochi istanti, decine di migliaia di apprezzamenti. Basti pensare che il loro profilo Instagram conta un milione di followers. Numeri da capogiro per Silvia e Giulia Provvedi, in arte Le Donatella, che saranno ospiti del centro commerciale Conca D’Oro venerdì 19 aprile, assieme al loro agente Christian Vittorio. Appuntamento, dalle ore 18, in piazza Food. Sarà possibile ritirare i pass prioritari a partire da venerdì 13 aprile, dalle ore 16 alle 20, presso il desk dedicato.

Le esplosive gemelle modenesi, classe 1993, saranno impegnate in un djset di musica elettronica e commerciale per poi incontrare i fans, scattare selfie e firmare autografi.

Consacrate le “regine” dei social, hanno esordito giovanissime (a diciannove anni) a X Factor. Nel 2013 hanno realizzato, con Sony Music Entertainment, il loro primo album dal titolo “Unpredictable”. Poi la partecipazione e la vittoria a L’Isola dei Famosi, sino alla presenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Entrambe le gemelle sono spesso protagoniste delle pagine di gossip delle riviste più famose. Giulia, la bionda, è attualmente fidanzata con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Silvia, la mora, è stata legata sentimentalmente a Fabrizio Corona. E’ stato proprio Corona ad aver avuto l’idea di realizzare un servizio fotografico “hot” pubblicato, poi, sulle pagine di “Playboy”.