Oggi fino alle 18 al Conca D'Oro

Al centro commerciale Conca D’Oro un’intera giornata dedicata agli studenti-bartender ricca di estemporanee, prove di abilità, master class ed esibizioni. Il cocktail perfetto non avrà più segreti.

Oggi, 29 marzo, il Conca D’Oro di Palermo, di via Lanza di Scalea, dedica una giornata agli studenti-bartender delle scuole alberghiere del territorio. Per tutto il giorno, fino alle 18, in piazza Fashion, gli studenti potranno partecipare a una master class a cura di docenti dell’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori. Gli allievi potranno imparare le tecniche di mixage e sull’uso delle attrezzature da bar.

Nel pomeriggio spazio alle esibizioni. In programma un a dimostrazione estemporanea di cocktail analcolici. In campo tradizione e modernità, studio degli ingredienti e tecniche per creare una miscela equilibrata e dosata sapientemente. Uno spettacolo da non perdere per i tanti curiosi e appassionati che potranno osservare come nasce un drink: un’arte antica che, oggi, è una tendenza diffusa in tutto il mondo.

Il programma: