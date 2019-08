Con pedigree e senza, cuccioli di razza e meticci, piccoli battuffoli di pelo ed esemplari di grossa taglia, il centro commerciale Conca D’Oro diventa il palcoscenico per l’evento più atteso dagli amanti degli amici a quattro zampe. Domenica 25 agosto spazio alla seconda edizione del “Dog Show”.

Ricco il programma di attività: sfilate di bellezza, esibizioni, prove di abilità e premiazioni. Alle ore 17 appuntamento per ritirare il numero di partecipazione, alle ore 18 è previsto l’inizio della manifestazione. Sul tappeto rosso sfilerà un esercito di musetti biricchini.

La giuria di esperti, composta da Nino Pepi e Luisa Andreozzi di Dog Show Eventi Sicilia, sarà chiamata a giudicare la vicinanza agli standard di appartenenza per i cani di razza; simpatia e originalità per i meticci.

Tra i momenti da non perdere anche le esibizioni di junior handler. Ad accompagnare in pedana gli esemplari saranno conduttori giovanissimi, dai 5 ai 17 anni di età.

In corso anche un contest su Facebook. Partecipare è semplicissimo. Basta fare una foto con il proprio cagnolino e pubblicarla come commento sulla pagina del Conca D’Oro. L’autore della foto che riceverà più like, fino al 23 agosto alle ore 12, si aggiudicherà un fantastico omaggio da ritirare domenica 25.

Per informazioni e preiscrizione gratuita, entro il 23 agosto, è possibile contattare i numeri Whatsapp: Nino 349.3573183 – Luisa 349.7527356. Mail dogshowsicilia@gmail.com.