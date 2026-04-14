Su iniziativa del Senatore Raoul Russo, si terrà giovedì 16 aprile alle ore 18:00, presso la Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, la conferenza stampa di presentazione del cortometraggio “Palermo Storie di Meravigghia”, firmato dal fotografo palermitano Pucci Scafidi.

L’evento, inaugurato il 23 dicembre 2025 presso l’Oratorio Santa Maria della Misericordia la Savona in Vicolo Sant’Orsola n 13 di Palermo, grazie alla ospitalità dell’Avv. Michele D’Anca abbracciando in pieno il progetto con fiducia ed entusiasmo , rappresenta un’importante occasione per raccontare una idea artistica e culturale che rende omaggio a Palermo, città dalle mille stratificazioni, ricca di contrasti e capace, ancora oggi, di sorprendere e incantare.





Non un semplice cortometraggio, ma una vera esperienza immersiva: “Palermo Storie di Meravigghia” è un racconto poetico costruito attraverso immagini, musica e luce, che invita lo spettatore a rallentare, osservare e lasciarsi attraversare dalle emozioni. Un’opera che unisce linguaggi contemporanei e memoria storica, valorizzando il patrimonio artistico e culturale del capoluogo siciliano.

Protagonista del progetto è lo sguardo sensibile e riconoscibile di Pucci Scafidi, fotografo di rilievo internazionale e narratore instancabile della sua città, che da anni ne coglie dettagli, atmosfere e silenzi. In questo lavoro, Pucci Scafidi accompagna il pubblico in un viaggio emozionale tra mercati, monumenti, mare e architetture, restituendo un’immagine viva e autentica di Palermo.

A rendere ancora più intensa l’esperienza, le musiche originali composte da Yasmina Visconti, che contribuiscono a trasformare il racconto visivo in un’esperienza sensoriale capace di “far sentire” la città, oltre che mostrarla.





Interverranno alla conferenza stampa:

• Sen. Raoul Russo, Senatore della Repubblica

• Pucci Scafidi, fotografo e autore del cortometraggio

Dettagli evento:

Sala “Caduti di Nassirya”, Palazzo Madama – Senato della Repubblica

Piazza Madama 11, Roma

Giovedì 16 aprile 2026

Ore 18:00

L’incontro è aperto alla stampa.

Luogo: Palazzo Madama – Sala “Caduti di Nassirya”

Tipo evento: Conferenza stampa

Ora: 18:00

Artista: Pucci Scafidi

Prezzo: 0.00

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