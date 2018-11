il 25 novembre lo show di letterio lombardo

Dopo il successo riportato a Mondello, lo scorso 3 agosto al Teatro Arena di Vito Zappalà con lo spettacolo “Letterio canta Modugno”, lo showman Letterio Lombardo ritorna, domenica 25 novembre, alle ore 18:15, al Teatro Don Bosco Ranchibile con un nuovo, originale show dal titolo “Vamos a cantar l’España”.

In programma ben 24 brani dedicati alle sonorità calde e appassionate della musica spagnola con un’orchestra di cinque ottimi elementi: il chitarrista di musica classica, Francesco Maria Martorana, il trombettista Giovanni Calderone, il pianista Piero Caccamo, il bassista Paolo Muratore e il batterista Luigi Mollica. Ad accompagnare ancora Letterio, in questo viaggio virtuale nella terra del flamenco e della sangria, l’immancabile Margherita Bonura, cantante dalla splendida voce. Tra i numerosi motivi previsti in scaletta, Amapola, Angelitos negros, Cielito lindo, Historia de un amor, Besame mucho, Amado mio, Solamente un vez. Completano il cast, i ballerini Francesco Russo e Giorgia Di Cristofalo e un coro formato da bambini.