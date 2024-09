Sabato e domenica

In occasione dell’evento Carini storica che riporterà nel borgo e al castello dame e cavalieri aprono per la prima volta le prigioni dell’antico maniero.

La cella è stata ripulita e allestita e sarà visitabile gratuitamente nel weekend del 21 e 22 settembre, dalle ore 17 alle 20. La stanza ospita all’interno delle incisioni che rappresentano delle imbarcazioni.

“Un altro spazio del castello – commenta l’assessore ai Beni e attività culturali Salvo Badalamenti – viene restituito alla collettività. Ringraziamo l’associazione Jonathan Livingston Odv per il grande lavoro fatto. Invitiamo i carinesi, e non solo, a visitare le prigioni; con l’occasione potranno fare un viaggio indietro nel tempo, dal Medioevo fino al Rinascimento”.

Durante la due giorni il cuore pulsante della città rivivrà infatti le sue epoche più gloriose, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra storia e arte. Per Carini storica per le vie del centro ci saranno pure sbandieratori in corteo, un’esposizione di falchi e gufi imperiali e un mercato.