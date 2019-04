previste anche derattizzazione e disinfestazione

Sono partiti i lavori di pulizia delle spiagge della frazione di Aspra. A comunicarlo la AMB spa, la società multiservizi a capitale pubblico del Comune di Bagheria.

AMB ha iniziato la pulizia dal tratto di spiaggia e zona balneare de La Playa. Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Bagheria programma la pulizia straordinaria ed ordinaria delle spiagge della frazione di Aspra in tempo utile per la fruizione da parte dei bagnanti.

Le spiagge verranno ripulite non solo dai rifiuti di ogni genere che qualcuno abbandona in mare e che per effetto delle maree vengono portati sulle spiagge, ma anche dai rifiuti abbandonati sulla spiaggia, come purtroppo spesso accade, e dai residui di potatura.

I lavori di pulizia ordinaria continueranno durante la stagione estiva ad opera di operatori della AMB. I lavori odierni fanno uso di mezzi meccanici e pale meccaniche. Nei prossimi giorni toccherà a Piano Stenditore dove si deve attendere lo spostamento delle barche per la corretta esecuzione.

Intanto la società multi servizi, in occasione delle prossime festività pasquali, ha predisposto le pulizie straordinarie per le Processioni.

E’ già attivo in città lo spazzamento meccanizzato con le apposite spazzatrici, sono stati eseguiti diversi lavoro di potatura e scerbatura in diverse zone al fine di evitare focolai di incendi estivi; in particolare la pulizia è stata eseguita anche lungo corso Baldassarre Scaduto.

Infine l’AMB comunica che nei prossimi giorni eseguirà anche una derattizzazione e disinfestazioni del territorio, che non si eseguiva da diverso tempo in Città.

