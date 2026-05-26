Oltre 150 richieste di partecipazione per l’evento promosso dall’Ordine dei Biologi della Sicilia insieme al Biodiversity Gateway dell’Università di Palermo, AMP Isola di Ustica e Comune di Ustica

Da domani al 30 maggio 2026 l’isola di Ustica ospiterà “Ustica One Health 2026”, la IV edizione della Summer School in Biologia Marina Applicata dedicata ai temi della biodiversità, della salute ambientale e del modello One Health.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Biologi della Sicilia insieme al Biodiversity Gateway dell’Università degli Studi di Palermo, all’Area Marina Protetta Isola di Ustica e al Comune di Ustica, si conferma uno degli appuntamenti scientifici più importanti del panorama nazionale dedicati alla biologia marina applicata e alla tutela degli ecosistemi mediterranei.

Il riscontro registrato nelle ultime settimane è andato ben oltre ogni aspettativa: sono state infatti 152 le richieste di partecipazione pervenute da tutta Italia. Un dato che testimonia il crescente interesse verso i temi della sostenibilità ambientale, della ricerca marina e della formazione scientifica avanzata, confermando il ruolo sempre più centrale della Sicilia nei percorsi di alta formazione legati agli ecosistemi del Mediterraneo.

La Summer School offrirà quattro giorni di attività immersive tra lezioni teoriche, monitoraggi ambientali, snorkeling scientifico, immersioni, laboratori e attività pratiche sul campo, con il coinvolgimento di docenti universitari, ricercatori, biologi marini ed esperti del settore.

La giornata inauguralevedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, del mondo accademico, sanitario e scientifico, insieme ai vertici dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica.

Il programma scientifico approfondirà temi strategici per il futuro del Mediterraneo: monitoraggio degli ecosistemi marini, contaminanti emergenti, micro e nanoplastiche, biodiversità marina, visual census della fauna ittica, campionamento degli invertebrati marini, sostenibilità ambientale e salute integrata. Sono inoltre previsti moduli dedicati alla subacquea scientifica, alla ricerca applicata e alle attività di monitoraggio ambientale via mare.

“Il successo di Ustica One Health 2026 dimostra che esiste una nuova generazione di professionisti che crede nella formazione scientifica, nella sostenibilità e nella valorizzazione del patrimonio ambientale siciliano”, afferma Alessandro Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei Biologi della Sicilia. La Summer School rappresenta inoltre un modello concreto di alta formazione accessibile, – aggiunge – capace di unire qualità scientifica, divulgazione e valorizzazione del territorio. Ustica può diventare sempre più un laboratorio permanente di innovazione scientifica e sostenibilità ambientale nel Mediterraneo”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.