Un albero è caduto in via Castellana a Palermo. Una donna di 36 anni che transitava con la macchina è stata colpita dal grosso albero. La donna colta da malore è stata trasportata al pronto soccorso.

Un altro albero è caduto oggi in via XX Settembre, Lì per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. (Foto di Chiara Cancila).