Un grosso albero è caduto in via Lo Jacono a Palermo a causa di folate di vento che in queste ore stanno sferzando il capoluogo. La grossa pianta ha invaso tutta la sede stradale danneggiando due auto parcheggiate e la rete elettrica.

Una donna di 53 anni è stata trasportata in ospedale a Villa Sofia in codice verde. Una seconda persona è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. A causa del crollo dell’albero si è danneggiata la rete elettrica.

L’energia sarà interrotta per alcune ore. Per questo motivo sono state interrotte le lezioni dell’asilo Nemo che si trova nella zona e i genitori sono stati invitati a prendere i bimbi e portarli a casa.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco.

Il Comune, albero di un privato

In merito alla caduta dell’albero verificatasi in via Lo Jacono, l’Assessorato al Verde del Comune di Palermo precisa che l’esemplare interessato dal cedimento si trovava all’interno di un’area di proprietà privata e non su suolo pubblico.

Le maestranze comunali sono già intervenute e stanno provvedendo alla rimozione dell’albero e dei materiali che occupano la sede stradale, nonché al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

L’Amministrazione comunale ha disposto l’intervento con l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità e ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni di viabilità, pur trattandosi di un episodio che ha avuto origine dal cedimento di un albero situato su un’area privata.