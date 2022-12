La base si trovava da giorni sulle maioliche della Rosa dei Venti

Svelato il “mistero” della base di cemento posta in via Amari. Più di qualcuno infatti, negli ultimi giorni, si era chiesto cosa ci facesse un masso di quelle proporzioni sopra le maioliche della Rosa dei Venti, in particolare su quelle che raffigurano il simbolo della città di Palermo. Un dubbio chiarito questa mattina, quando la sopracitata base è stata spostata verso il porto, diventando il supporto per un albero di Natale posizionato all’inizio della “rambla“.

Serie di iniziative fra Comune e Camera di Commercio

Un’iniziativa che, come chiarito dall’assessore alla Cultura Giampiero Cannella, fa parte di un carnet di iniziative più articolato. “Si tratta di un albero di abete. E’ un’iniziativa in partnership fra Comune di Palermo e Camera di Commercio, ma viene finanziata da quest’ultimi. Fa parte di un programma di iniziative organico che riguarderà via Libertà, piazza Castelnuovo e via Amari. Entro l’Immacolata sarà tutto installato”.

Un albero, almeno per il momento, spoglio di addobbi ed inserito nei pressi della targa commemorativa installata durante l’inaugurazione della Rosa dei Venti. Adornamento versione “green” che arricchirà il panorama visto dagli occhi di chi arriverà dal porto. Qualcuno però si chiede il motivo del precedentemente posizionamento della base, in particolare su un terreno come quello delle maioliche, frutto del duro lavoro degli artigiani facenti capo a Confartigianato. Ciò al netto del fatto che il sopracitato abete, comunque, si sarebbe dovuto posizionare in un’altra posizione.