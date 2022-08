L'opera è stata inaugurata il 26 maggio

La Rosa dei Venti non fiorisce più. L’opera di abbellimento di piazza Andrea Camilleri e che apre le porte alla futura Rambla di Palermo si trova in una condizione di decisa incuria. Maioliche sporche o, peggio ancora, scolorite a poco più di due mesi di distanza dalla sua inaugurazione. La struttura si trova inoltre al buio, visto il mancato funzionamento delle luci poste a terra. Dopo le tante polemiche generatesi sui ritardi che avevano accesso il dibattito sull’opera, oggi le luci si sono spente, trasformando così la Rosa dei Venti nell’ennesimo “vorrei ma non posso” del capoluogo siciliano.

Lo stato di degrado della piazzetta

Piazza Andrea Camilleri, porta d’ingresso dal Porto verso il centro città. Luogo di passaggio dei numerosi turisti che scendono dalle navi per farsi un giro fra le strade del capoluogo siciliano. Un biglietto di visita che dovrebbe invitare ad entrare i visitatori. Gli stessi però invece si trovano da mesi un “meraviglioso” scarrabile con materiale edile posto al suo interno. Lo stesso è stato recentemente transennato dal Coime, che ha apposto dei cartelli di pericolo e alcuni con la scritta “scarrabile in attesa di rimozione da parte di una ditta abilitata”. Una data precisa però non c’è.

Le violazioni all’area pedonale di via Amari

Situazione a cui segue quella dei punti verdi della piazzetta. Ovvero dei vasi in cui sono stati piantati alcuni alberelli di ulivo. Qualcuno però ha pensato di usare la terra non per piantare fiori o altro, bensì come cestino improvvisato. All’interno dei vasi si trovano infatti lattine e bottigliette abbandonate all’interno. Rifiuti che deturpano chiaramente il decoro del luogo. Stato d’incuria dell’ingresso della Rambla che si unisce alle numerose violazioni dell’ordinanza che rende via Amari, per larghi tratti, area pedonale. Sono tanti purtroppo i mezzi che si muovono e parcheggiano all’interno, in particolare nel weekend.

Le polemiche sulla Rambla e sulla Rosa dei Venti

Negli scorsi mesi, sulla Rambla si sono susseguite una serie di polemiche relative ai ritardi dei lavori e all’assetto finale conseguito da piazza Andrea Camilleri. Un progetto di riqualificazione urbana fortemente voluto dall’ex Amministrazione guidata da Leoluca Orlando. Lavori conclusi con sei mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia, con l’inaugurazione che si è concretizzata soltanto il 26 maggio. Interventi sui quali si sono scatenate diverse polemiche social, con alcuni cittadini ed associazioni che non hanno mancato di palesare le proprie perplessità.