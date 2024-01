Era in vacanza con amici in Germania

Sale la preoccupazione per la scomparsa di un giovane del Palermitano, Federico Lo Savio, 20 anni di Alia. Da tre giorni non da più sue notizie, l’ultima volta è stato visto all’aeroporto di Francoforte, in Germania, dove era con amici. I familiari stanno provando a contattarlo continuamente al telefono ma non risponde. I familiari hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine e attraverso i social stanno provando a lanciare appelli. Diffusa anche la sua fotografia nella speranza che qualcuno possa dare qualche notizia utile.

La cugina: “Facci sapere che stai bene”

La cugina del 20enne, Giada Siragusa, ha lanciato un appello. “Chiediamo di diffondere questo messaggio di aiuto a quante più persone possibili, mio cugino si chiama Federico è un ragazzo di Alia. Ha 20 anni ed è scomparso da Francoforte, dove si trovava in viaggio con degli amici. Doveva prendere l’aereo per tornare in Italia ma non l’ha mai preso, non risponde al telefono. Se qualcuno riesce ad avere notizie contattate subito me e le autorità competenti. Federico ti vogliamo tutti bene, facci almeno sapere che stai bene”.

L’appello anche dell’autotrasportatore

Ad essersi accodato agli appelli anche l’autotrasportatore Nino Giunta che fa la spola da Palermo alla Germania per il suo lavoro. “Per favore a tutti i miei amici e colleghi trasportatori, residenti o pendolari in Germania, è scomparso mio cugino. Federico Lo Savio, zona aeroporto di Francoforte. Si trova in Germania per le vacanze, di lui non si hanno più notizie. Aiutateci a ritrovarlo. Condividete il più possibile, per chi lo vedesse. Rivolgetevi subito alla polizia”.

Un lieto fine

Il mese scorso c’è stata una vicenda simile fortunatamente con un lieto fine. Trovato dopo 4 giorni di apprensione ed angoscia per i familiari l’uomo scomparso del Messinese che era diretto in Francia. Giuseppe Bonanno, 61 anni, rintracciato in territorio francese in evidente stato confusionale. I familiari, avvisati dalle autorità, si sono recati sul posto per andarlo a recuperare. Probabilmente il malcapitato ha perso l’orientamento e non è stato in grado di prendere le necessarie coincidenze che lo portassero a destinazione. Un caso che era finito anche alla nota trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”.

