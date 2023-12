Un 61enne era stato ricoverato dalle autorità in ospedale

Trovato dopo 4 giorni di apprensione ed angoscia per i familiari l’uomo scomparso del Messinese che era diretto in Francia. Giuseppe Bonanno, 61 anni, rintracciato in territorio francese in evidente stato confusionale. I familiari, avvisati dalle autorità, si sono recati sul posto per andarlo a recuperare. Probabilmente il malcapitato ha perso l’orientamento e non è stato in grado di prendere le necessarie coincidenze che lo portassero a destinazione. Un caso che era finito anche alla nota trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”.

La vicenda

Giuseppe Bonanno vive ad Alì, in provincia di Messina. Il 12 dicembre era partito da Messina con un autobus Flixbus alla volta di Torino. Ed è qui che avrebbe dovuto prendere un altro autobus per Bruxelles dove lo aspettava il fratello. Ma non è arrivato a destinazione. Due giorni dopo i familiari dal Messinese hanno denunciato la sua scomparsa.

Ritrovato a Strasburgo

L’uomo è stato ritrovato ieri a Strasburgo, in Francia, dove si trovava ricoverato in ospedale. Era stato ricoverato proprio perché le autorità lo avevano visto virilmente in difficoltà, disorientato e non in grado di fornire alcuna informazione. Non ricordava i nomi dei familiari e perché fosse lì. Intuendo le forze dell’ordine che fosse una situazione potenzialmente pericolosa lo hanno trasferito in ospedale perf le necessarie cure e per metterlo al sicuro.

Il pescatore scomparso da giorni

C’è anche un altro caso in Sicilia che sta tenendo tutti col il fiato in gola. Di Salvatore Cefalù, 48 anni, esperto pescatore originario di Termini Imerese ma da anni residente a Porto Empedocle non c’è alcuna traccia da giorni. Ora si teme il peggio. L’uomo era uscito in mare per una battuta di pesca davanti il mare di San Leone ad Agrigento all’alba dell’8 dicembre. Solo che non è mai rientrato in porto. La moglie ha lanciato l’allarme e fino ad ora è stata ritrovata solo la barca semiaffondata e impigliata tra le reti da pesca, il giubbotto e gli stivali.

