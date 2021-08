A rischio aziende agricole e allevamenti

Vasto incendio ad Alia in provincia di Palermo. I vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile sono stati impegnati per tutto il giorno per spegnere un incendio che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea. Nel corso della giornata le fiamme hanno mandato in fumo anche centinaia di balle di fieno.

Operazione di spegnimento durate ore

L’incendio ha impegnato per diverse ore numerose le squadre antincendio impegnate a proteggere alcune aziende agricole e alcuni allevamenti.