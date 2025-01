Allagamenti nelle strade a Palermo e provincia provocati dalle precipitazioni che da ieri e anche dalla scorsa notte hanno caratterizzato il tempo. Tantissime arterie sono state trasformate in fiumi creando disagi agli automobilisti.

In via Imera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto impantanato nel tratto di strada che si trasforma in un lago. Disagi anche in provincia sulla statale 113 dove un lungo serpentone di auto percorre la strada allagata in più punti.

Le piogge di questi giorni hanno di nuovo provocato la riapertura di grosse buche sull’asfalto che erano state sistemate in qualche modo dall’amministrazione comunale. Interventi tamponi che sono spazzati via dall’acqua. Diversi i danni provocati alle sospensioni e ai pneumatici per tanti automobilisti finiti nelle buche coperte dall’acqua.