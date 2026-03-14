Mondello e i rischi idrogeologici al centro di un incontro per fare il punto della situazione e chiedere attenzione alla prevenzione in una borgata che vive problemi di dissesto fin dalla notte dei tempi.

Tamajo: “Interventi importanti”

“Il lavoro di pianificazione e di messa in sicurezza portato avanti dalla Struttura commissariale per il contrasto al dissesto idrogeologico e dal governo guidato dal presidente Renato Schifani rappresenta un passo concreto e fondamentale per la tutela del territorio e dei cittadini” ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, proprio a margine dell’incontro che si è tenuto nella sede della Struttura, in piazza Ignazio Florio, dedicato agli interventi previsti nella borgata marinara palermitana.

Il bando per i canali di gronda

Durante la riunione si è discusso in particolare della recente messa a bando della progettazione esecutiva dei canali di gronda e delle vasche di laminazione tra Mondello e Sferracavallo, un intervento ritenuto strategico per la mitigazione del rischio idrogeologico nell’area. Nel corso dell’incontro è stato inoltre fatto il punto sugli altri interventi programmati sul territorio, tra cui il consolidamento di Monte Gallo sovrastante l’area di Mondello, quello di via Monte Ercta attualmente in fase di progettazione.

All’incontro, oltre l’assessore Tamajo, erano presenti il Soggetto Attuatore della Struttura commissariale Sergio Tumminello, il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore, i consiglieri Gabriella Ganci, Salvatore D’Asta, Massimo Vescovo e Vincenzo Raccampo, Edoardo Marchiano presidente dell’associazione Aiace.

Opere e interventi strategici

“Parliamo di opere strategiche – prosegue Tamajo – che riguardano non solo la prevenzione del rischio idrogeologico ma anche la riqualificazione ambientale di un’area di grande valore per Palermo. Interventi che dimostrano una visione chiara: mettere in sicurezza il territorio e garantire uno sviluppo sostenibile”.

“Il confronto con amministratori locali, tecnici e rappresentanti del territorio è fondamentale per condividere le priorità e accelerare l’attuazione dei progetti – conclude Tamajo –. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione e tutelare cittadini, attività economiche e patrimonio ambientale”.