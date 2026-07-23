«Per me è una cosa bellissima e sono molto contento. Quest’anno ho messo su questo spettacolo dedicato a Michael Jackson in chiave jazzche sta andando molto bene tanto è vero che facciamo la quarta replica sempre al Teatro Agricantus. E io suono con musicisti incredibili, con Aki Spadaro al pianoforte, con Luca La Russa al basso e con Simone Rumolo alla batteria». Esprime enorme soddisfazione l’armonicista palermitano Giuseppe Milici il quale in un messaggio social annuncia per giovedì 23 luglio, alle 21, un nuovo concerto del “Michael Jackson Jazz Tribute” che ha già registrato all’Agricantus di Palermo tre sold out ed ora torna per una quarta replica che dovrebbe l’ultima, almeno per il momento. In questo spettacolo Milici omaggia Michael Jackson, colui che fu il “Re del Pop”, l’artista che più di ogni altro ha influenzato tutto il mondo dello spettacolo, dalla musica alla danza passando per la moda.





Giuseppe Milici

Con il “Michael Jackson Jazz tribute”, Giuseppe Milici e il suo quartetto al Teatro Agricantus di Palermo presenteranno le composizioni più rappresentative dell’artista americano in una chiave inedita. Da molti riconosciuto come l’ultima grande pop star americana, Michael Jackson è stato quasi del tutto ignorato dal mondo del jazz (fatta eccezione per Miles Davis), e da qui nasce l’idea del tributo di Milici. Come Frank Sinatra, Elvis Presley ed i Beatles, Michael Jackson oltre ad essere una delle più grandi star del mondo della musica, è uno degli artisti che Milici ha più amato e tra quelli che lo hanno più influenzato.





Durante il concerto verrà tracciato un percorso artistico del “Re del Pop”: dai primi successi internazionali con i Jackson Five fino ad arrivare ai capolavori dell’album “Thriller”, passando in rassegna sia i brani più celebri quali Billie Jean e Off the Wall, sia quelli meno noti come You Are Not Alone o She’s Out Of My Life. Nella sua quarantennale carriera Giuseppe Milici ha affrontato linguaggi musicali diversi, collaborando a livello internazionale con decine di artisti, da Laura Fygi a Toots Thielemans, da Gino Paoli a Gigi D’Alessio e i Dirotta su Cuba, ma anche esprimendosi da solista come autore ed esecutore di colonne sonore cinematografiche e in alcune tra le maggiori trasmissioni televisive italiane – dal Festival di Sanremo a Fantastico – nonché siglando fiction di successo.





INFORMAZIONI Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80, Palermo, tel. 091309636, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17–20. Biglietti: intero € 18; ridotto ingresso coppia € 30 Biglietteria on line.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Giuseppe Milici

Prezzo: 18.00

Info:

A grande richiesta l’armonicista e compositore palermitano con il suo quartetto composto dal pianista Aki Spadaro, dal bassista Luca La Russa e dal batterista Simone Rumolo giovedì 23 luglio torna nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio per il quarto omaggio in chiave jazz al Re del pop

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/110891

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.