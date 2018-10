Intervento degli artificieri della polizia

Allarme bomba ieri sera in via Libertà a Palermo. Un trolley abbandonato in via della Libertà, all’altezza del civico 191, ieri sera ha fatto scattare l’allarme bomba. Intorno alle 21 sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.

La polizia municipale ha transennato la zona. Il trolley è stato fatto brillare: all’interno non c’era niente di pericoloso, solo vestiti e oggetti vari. L’allarme, dunque, si è rivelato falso.

La zona un mese e mezzo fa è stata interessata da un altro falso allarme bomba. In quel caso a far scattare l’allarme fu un pacco sospetto rinvenuto nella zona del Giardino Inglese.