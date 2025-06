Allarme bomba in un lido a Capaci. I bagnanti del nella spiaggia in via Mediterraneo, non lontano dal lido Tropical hanno segnalato la presenza di qualcosa che assomigliava a una bomba a mano.

Sono stati alcuni bagnanti che hanno fatto allontanare quanti si trovavano sulla battigia e chiamare i soccorsi. L’area è stata immediatamente evacuata a scopo precauzionale ed è stato attivato il protocollo di sicurezza che prevede l’intervento degli artificieri per valutare l’entità del problema per stabilire come procedere.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari della capitaneria di porto che adesso dovranno coordinare le operazioni di bonifica.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno immediatamente isolato l’area per garantire la sicurezza dei presenti.

Per precauzione, è stata disposta l’evacuazione del tratto di spiaggia interessato, mentre i sommozzatori e gli artificieri hanno avviato le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Al momento non si segnalano feriti né situazioni di pericolo imminente, ma le autorità mantengono alta l’attenzione.

Secondo una prima ricostruzione, l’ordigno, presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, potrebbe essere stato portato alla luce da recenti mareggiate o movimenti del fondale. Sarà ora il Genio Militare a occuparsi dell’eventuale rimozione e bonifica.

Un episodio che riporta l’attenzione sulla presenza, non rara, di residuati bellici lungo le coste siciliane.