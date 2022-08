Due grossi incendi sono divampati in queste ore in provincia di Palermo. Uno a Piana degli Albanesi nel monte Leardo in contrada Sant’Agata il secondo a Borgetto nel monte Gradara nella zona del santuario di Romitello.

Sui due fronti sono impegnate diverse squadre antincendio di vigili del fuoco e forestali e i mezzi aerei canadair e elicotteri. Qualcuno a Borgetto lungo la statale avrebbe visto due che appiccavano le fiamme.

Sono in corso indagini dei carabinieri. Il fronte del fuoco in entrambi i casi è molto vasto e le fiamme minacciano sia il Santuario di Romitello che le abitazioni che ci sono in campagna sia a Borgetto che a Piana degli Albanesi.

Incendi nel trapanese

L’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni tra Alcamo e Fulgatore, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale.

I Vigili del Fuoco sono in azione e si è in attesa dell’intervento di un Canadair.

Sul posto è presente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

A fuoco stamane una vasta zona del bosco di Scorace, nel territorio di Buseto Palizzolo, nel Trapanese. L’incendio ha interessato soprattutto sterpaglie, ma le fiamme hanno minacciato di aggredire l’area demaniale.

Sul posto per evitare il propagarsi delle fiamme ha operato un elicottero Falco3 della forestale, decollato dall’elisuperficie di Valderice gestita da SOS Valderice, che ha operato diversi sganci di acqua.

Immediatamente dopo l’allarme giunto alla sala operativa dell’ispettorato forestale di Trapani sono arrivati operai della forestale e volontari della protezione civile di SOS Valderice.

C’è il fondato sospetto che si possa trattare di un incendio doloso. Nell’estate dello scorso anno gran parte del bosco fino a quel momento preservato dagli incendi fu devastato proprio dal fuoco, e anche in quel caso si sospettò il dolo.