Arrivano i primi allerta ondate di calore della stagione in Sicilia. La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.122, valido dalle 0.00 del 25 giugno e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo è previsto, per la giornata di domani, un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo) ed una temperatura massima percepita di 33 gradi centigradi, con un innalzamento al livello 2 (colore arancione) ed una temperatura massima percepita di 35 gradi per dopodomani, giovedì 26 giugno.

Allo stesso modo e parallelamente viene attivata anche la centrale operativa per il rischio incendi soprattutto per la giornata di giovedì 26 giungo.

Oltre a Comuni e sistemi di Protezione civile l’allerta questa volta viene trasmesso anche alle società di gestione delle risorse idriche e alle centrali operative del 112 e del 118

Secondo allerta in poche ore

Già nella giornata di oggi, in realtà, era in vigore un allerta ondata di calore ma di livello giallo per la previsione che parlava di 33 gradi percepiti. L’avviso 121 scadrà alla mezzanotte e verrà sostituito dal nuovo avviso 122 con uno stato di pre allerta più elevato del precedente.

I consigli in caso di caldo eccessivo

Non si tratta ancora di un allerta di livello 1 quando scattano una serie di misure. In quel caso le raccomandazioni ministeriali annoverano diversi consigli pratici che possono essere utili anche nelle allerte di intensità minore, tra i quali: migliorare gli ambienti domestici e di lavoro facendo ricorso a condizionatori e ventilatori; in caso di cefalea provocata da un colpo di sole o di calore, bagnarsi subito con acqua fresca per abbassare la temperatura corporea; bere molti liquidi; vestire con indumenti di cotone, lino o fibre naturali e all’aperto indossare cappelli leggeri e di colore chiaro; fare pasti leggeri, preferendo la pasta, la frutta e la verdura alla carne e ai fritti; durante gli spostamenti in macchina tenere sempre a disposizione una scorta d’acqua; prendersi cura delle persone a rischio, con visite frequenti; controllare neonati e bambini piccoli più spesso; dare molta acqua fresca agli animali domestici e lasciarla in zone ombreggiate.