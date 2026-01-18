Scatta da domani sera, lunedì 19 gennaio, il piano di verifica contro il maltempo lungo le strade siciliane. Il personale Anas intensificherà la sorveglianza lungo le strade di competenza, in particolare lungo la SS113 “Settentrionale Sicula”, la SS115 “Sud Occidentale Sicula” e la SS114 “Orientale Sicula”.

Le previsioni sulle strade in possesso di Anas

Dal mattino di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione a Sardegna e Calabria, con intensificazione nella giornata di martedì fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. si prevedono altresì forti mareggiate sulle coste esposte.

Dalla serata di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e per le successive 18-24 ore, si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia e Sardegna, con particolare riferimento ai settori orientali e meridionali delle regioni e quantitativi cumulati molto elevati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate.

Il piano della Protezione civile

Il piano Anas fa il paio con l’allerta di Protezione civile lanciato in anticipo rispetto ai fenomeni e già partito per farsi trovare pronti.

La Regione ha attivato tutte le strutture sul territorio per una preparazione adeguata in previsione dei fenomeni più intensi. Un avviso di preallerta è stato diramato già nella giornata di ieri dalla Protezione civile regionale alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti invitando in particolare i sindaci, in qualità di autorità locali competenti, ad attuare le misure previste dai Piani comunali. Una lettera che riporta indicazioni precise a cui attenersi da parte dei primi cittadini

Il dipartimento ha inoltre sospeso congedi e permessi per il personale e ha attivato le Organizzazioni di volontariato per supportare, in tutte le verifiche necessarie, i presidi territoriali per le attività di assistenza alla popolazione.