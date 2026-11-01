Le previsioni

La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su tutta la Sicilia per lunedì 2 novembre. Dalle prime ore del mattino, per 24-36 ore, sono previsti temporali anche forti, possibili grandinate e venti di burrasca da nord. Il livello resta però il più basso tra quelli di allerta: nessuna zona è in arancione o in rosso.

Allerta meteo Sicilia 2 novembre: le zone

L’avviso n. 26305 è stato emesso domenica alle 16 e vale fino alla mezzanotte di lunedì. Per il rischio idrogeologico legato ai temporali, il giallo riguarda tutte le nove zone di allerta. Per il rischio idraulico il quadro cambia:

gialla nelle zone A (Nord-Est tirrenico ed Eolie), B (Centro-Nord tirrenico), C (Nord-Ovest, Egadi e Ustica), D (Sud-Ovest e Pantelleria) e I (Nord-Est ionico);

nelle zone A (Nord-Est tirrenico ed Eolie), B (Centro-Nord tirrenico), C (Nord-Ovest, Egadi e Ustica), D (Sud-Ovest e Pantelleria) e I (Nord-Est ionico); verde nelle zone E (Centro-Sud e Pelagie), F (Sud-Est, versante del Canale), G (Sud-Est ionico) e H (bacino del Simeto).

Per il Dipartimento regionale la fase operativa è di attenzione, sia domenica sia lunedì. I sindaci possono attivare fasi più alte, se la situazione locale lo richiede.

Maltempo Sicilia: cosa prevede la Protezione civile

Il bollettino segnala condizioni meteo avverse. Da lunedì mattina sono previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali. I fenomeni potranno portare:

rovesci di forte intensità;

forti raffiche di vento;

locali grandinate;

frequente attività elettrica.

Per 24-30 ore soffieranno venti da nord, da forti a burrasca. Sui settori meridionali sono attese raffiche di burrasca forte. I mari occidentali, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio saranno da molto mossi ad agitati. Le piogge più consistenti, con quantità moderate, sono attese sui settori centro-settentrionali. Altrove dovrebbero restare deboli.

Rischio idraulico: perché si guarda alle dighe

L’avviso elenca anche i rilasci d’acqua in corso o previsti da alcune dighe: Disueri, Paceco, Ponte Diddino, Prizzi, Rosamarina, Santa Rosalia e Trinità. Lungo i corsi d’acqua a valle, avverte la Protezione civile, potrebbero verificarsi esondazioni localizzate o diffuse. In caso di temporali raccomanda attenzione ai deflussi nelle aree urbane e vicino ai fiumi.

Ciclone mediterraneo: quando migliora

Secondo Luca Lombroso di Meteored, citato dal Quotidiano di Ragusa, lunedì sarà la giornata più critica, soprattutto sulla Sicilia orientale. Per martedì 3 novembre il meteorologo prevede un miglioramento.

Sulle temperature le indicazioni non coincidono. L’avviso regionale, per lunedì, non prevede variazioni significative. Il commento di 3bmeteo, ripreso da NewSicilia, parla invece di un sensibile calo nei giorni successivi, con valori sotto le medie del periodo. Lombroso esclude comunque un’ondata di gelo eccezionale.

Allerta gialla: cosa cambia lunedì

Lunedì 2 novembre le lezioni sono comunque sospese in tutte le scuole siciliane, come previsto dal calendario scolastico regionale. La Protezione civile regionale pubblica un nuovo avviso ogni giorno: è lì che vanno controllati i livelli di allerta per martedì.