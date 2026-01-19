Nonostante Palermo non sia al centro dell’allarme ciclone Harry, le istituzioni del capoluogo scelgono la prudenza a fronte di un allerta di colore giallo.

La Protezione civile di Palermo

La Protezione civile di Palermo consiglia di evitare, soprattutto domani e mercoledì quando son o previsti venti forti, di usare monopattini, biciclette e motociclette e consiglia di tenersi distanti dalle aree costiere da dove potrebbero arrivare mareggiate improvvise e da zone alberate, di passare distante da cartelloni pubblicitari e impianti stradali.

L’Università di Palermo

L’Università di Palermo sospende l lezioni in presenza nella giornata di oggi e si riserva di valutare in seguito. La decisione viene assunta per tutte le sedi centrale e decentrate. In un primo tempo si era pensato principalmente alle sedi che sorgono nelle aree interne dove la situazione di allerta è di colore arancione ma alla fine si è deciso per la chiusura di tutte le aule

Piano per tutelare i pazienti al Policlinico

In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste per i prossimi giorni e delle allerte diramate dalla Protezione Civile, la Direttrice Generale del Policlinico di Palermo Maria Grazia Furnari ha attivato una serie di verifiche straordinarie ed eventuali attività operative finalizzate a garantire la sicurezza di pazienti, operatori e visitatori e la piena funzionalità delle strutture.

In particolare, la manager dell’AOUP ha richiesto ai tecnici di effettuare sopralluoghi mirati nelle aree considerate a maggiore rischio, con specifico riferimento alle zone caratterizzate dalla presenza di alberature di grandi dimensioni, cantieri, o già segnalate come potenzialmente critiche. Qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere adottati provvedimenti temporanei di interdizione di percorsi e stalli di sosta ritenuti non sicuri.

Contestualmente, sono state attivate le misure organizzative necessarie a garantire un monitoraggio rafforzato per l’intera durata del periodo di allerta meteo, con l’obiettivo di individuare e segnalare tempestivamente eventuali ulteriori criticità, assicurando una pronta capacità di intervento.

Rinviate le tappe del camper della prevenzione dell’Asp

A causa delle avverse condizioni meteo e dell’allerta diramata dalla Protezione Civile, anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha disposto il rinvio prudenziale della tappa dell’Open Day Itinerante della Prevenzione in programma domani, martedì 20 gennaio, a Bolognetta.

È stato, inoltre, rinviato per motivi organizzativi anche l’appuntamento previsto per mercoledì 29 gennaio a Roccapalumba. L’iniziativa di sanità pubblica dell’Asp di Palermo prenderà il via il 5 febbraio a Castelbuono, assicurando ai cittadini la continuità dei servizi di prevenzione e screening.

Le tappe di Bolognetta e Roccapalumba saranno inserite nel calendario del primo semestre dell’anno.