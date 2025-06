Stop alle attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde nelle giornate e nelle aree ad alto rischio per le elevate temperature. È quanto prevede un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e che resterà in vigore fino al 31 agosto.

Quando scatta il divieto e per chi

Il divieto riguarda le aziende agricole, florovivaistiche, edili (e affini) e le cave. Lo stop scatterà dalle 12,30 alle 16 nelle aree e nei giorni in cui verrà segnalato, nella fascia oraria, un livello di rischio “alto” dalla mappa “Lavoratore al sole e attività fisica intensa” disponibile sul sito internet del progetto Worklimate 2.0 dell’Inail.

Ordinanza analoga a quella dello scorso anno

“Abbiamo voluto riproporre anche quest’anno l’ordinanza – spiega il presidente Schifani – perché non possiamo restare indifferenti davanti ai rischi estremi causati dal caldo, soprattutto per chi lavora all’aperto e senza protezioni. Questo provvedimento è un atto di civiltà e rispetto nei confronti dei lavoratori per proteggerli e prevenire tragedie annunciate. È una misura concreta, basata su dati scientifici, che richiede la massima collaborazione da parte delle imprese e dei datori di lavoro. La sicurezza non può e non deve essere mai considerata un optional”.

Esentati soccorritori e Protezione civile

In caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia dell’incolumità, l’ordinanza non verrà applicata alle amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, anche se i datori di lavoro dovranno intervenire con specifiche misure organizzative e operative per tutelare il personale.

I primi allerta 2025 già lanciati dalla Protezione civile

I primi allerta ondate di calore della stagione in Sicilia sono già stati lanciati in questi giorni anche se ancora non c’è stato un allerta rosso. La Protezione civile regionale ha pubblicato martedì l’avviso n.122, valido dalle 0.00 del 25 giugno e per le successive 24 ore quindi per tutto oggi.

Per la città di Palermo l’avviso prevedeva un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo) ed una temperatura massima percepita di 33 gradi centigradi nella giornata di ieri con un innalzamento al livello 2 (colore arancione) ed una temperatura massima percepita di 35 gradi per oggi, giovedì 26 giugno.