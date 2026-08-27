Ancora tensioni allo Zen e sempre in via Rocky Marciano a Palermo. Dopo i colpi di pistola contro l’abitazione di un pregiudicato e il ferimento di un uomo al braccio che si è presentato in ospedale, la scorsa notte è stata data alle fiamme una vettura.

L’incendio è doloso, le forze dell’ordine hanno trovato la bottiglia di benzina e l’innesco.

Le fiamme hanno danneggiato una Peugeot 308 di una donna, ma in uso a un uomo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse ad altre vetture e alle abitazioni e gli agenti di polizia che indagano e hanno sentito le vittime dell’intimidazione.