Realizzato un parcheggio per disabili

Un altro immobile abusivo è stato abbattuto ad Altavilla Milicia (Pa) nei pressi del litorale.

L’abitazione si trova non distante dal mare ed era in un terreno confiscato alla mafia.

“Al posto di questo abuso – ha detto il sindaco Pino Virga – realizzeremo un parcheggio per quanti si recheranno a mare. Un altro parcheggio si sta realizzando nella zona dove sono state abbattute altre villette. Poi stiamo già lavorando per realizzare un parcheggio vicino al mare per i disabili.

Qui abbiamo realizzato un altro varco a mare. Grazie alle demolizioni venire a mare ad Altavilla quest’anno sarà certamente più semplice e si cercherà di evitare la ressa nel litorale degli anni scorsi”.