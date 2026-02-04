L'incendio all'impianto di trattamento dei rifiuti

Sono alti i livelli di diossina a causa dell’incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti a Campofelice di Roccella. Lo ha comunicato il sindaco che sta predisponendo un’ordinanza.

“Sono state fatte alcune verifiche e in effetti i livelli di diossina che sono presenti nell’aria sono elevati – dice il sindaco Giuseppe Di Maggio – per cui senza particolari allarmismi però invito tutti a lasciare chiuse le imposte delle case, ed evitare di raccogliere in questo momento frutti ed ortaggi. Farò un’apposita ordinanza e terrò informata la popolazione dell’evoluzione”. Oltre ad essere chiusa la statale 113 per i cittadini di Campofelice ci potrebbe essere altri problemi.

“Ho dovuto ordinare l’apertura dell’erogazione dell’acqua in paese per consentire ai numerosi mezzi di soccorso di potersene rifornire – aggiunge il sindaco – É molto probabile, quindi, che oggi possano verificarsi dei disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone del centro urbano. Chiedo ai Cittadini pazienza, ma abbiamo dovuto fronteggiare una seria e grave emergenza”.