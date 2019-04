Recuperati i monili dai Falchi

Un altro colpo della banda che spacca le vetrine ai danni di una gioielleria in via Ausonia a Palermo. In poche ore gli agenti della polizia dei Falchi sono riusciti a ritrovare i gioielli trafugati per un valore di 20 mila euro.

Il ladro per cercare di sfuggire ai controlli non era tornato a casa, ma aveva cerato riparo in un B&B in piazzale Ungheria. L’uomo residente nel quartiere del Capo poteva essere l’autore del colpo.

Gli agenti nel corso di un controllo non l’hanno trovato a casa. Sono scattate le ricerche che hanno consentito di risalire sia all’autore che è stato denunciato e al ritrovamento dei monili rubati che sono stati restituiti al gioielliere.

Indagini sono in corso per stabilire se il giovane sia stato fiancheggiato da complici.