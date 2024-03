Sul posto il personale specializzato delle forze dell'ordine

Allarme bomba negli uffici di Amap in via Volturno, a Palermo. Intorno alle 11, il personale della società Partecipata che si occupa del servizio idrico in città è stato fatto uscire dai propri uffici. Diverse decine di persone si sono quindi riversate in strada, in attesa di aggiornamenti. Sul posto è immediatamente giunto il personale delle forze dell’ordine. All’interno si stanno svolgendo le operazioni di rito degli artificieri per verificare la presenza di eventuali minacce.

Seguiranno aggiornamenti