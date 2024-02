Cinque gli elementi che ne faranno parte

E’ tempo di nomine in casa Amap. L’azienda Partecipata del Comune di Palermo che si occupa della gestione del servizio idrico nel capoluogo siciliano e in Provincia, ha convocato per oggi l’assemblea dei soci al fine di scegliere i componenti del nuovo collegio sindacale. A farne parte saranno cinque elementi. Scelta avallata dal primo cittadino Roberto Lagalla, con apposita determina sindacale (la numero 22 del 7 febbraio del 2024).

Il nuovo collegio sindacale di Amap

Documento nel quale il sindaco ha deciso di nominare Graziella Ricotta in qualità di presidente del Collegio Sindacale. Due i componenti effettivi, ovvero Luigi Passaglia e Maurizio Valerio. Altrettanti i componenti supplenti, ovvero Antonino Li Volsi e Ambra Leone. Profilo scelti in base al bando lanciato a luglio del 2022, con il quale si individuavano le “caratteristiche di professionalità, il titolo di studio ed i requisiti richiesti per la designazione/nomina dei rappresentanti del Comune in Organismi partecipati e sono stati invitati gli interessati a manifestare la propria disponibilità all’eventuale designazione e/o nomina nei citati Organismi”.