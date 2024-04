Condanna del sindaco Lagalla: "Fatti gravissimi"

E’ stata una brutta nottata per un gruppo lavoratori dell’Amat di Palermo. Intorno all’una, un gruppo di dipendenti è stato aggredito all’interno del quartiere Cep. I dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico locale si trovavano sul posto per rifare alcune strisce pedonali in zona, quando all’improvviso alcuni ladri hanno fatto il blitz.

Il blitz avvenuto al Cep

Approfittando dello sportello aperto, i malviventi sono entrati sul mezzo per cercare di rubarlo, ma vi hanno trovato dentro uno dei lavoratori. I ladri, a questo punto, hanno deciso di scaraventarlo fuori dall’abitacolo in corsa, incuranti delle sorti per la salute del povero malcapitato. I dipendenti dell’azienda hanno subito allertato i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, denunciando l’accaduto.

Mezzo ritrovato a Borgo Nuovo

Da quanto filtra da fonti aziendali, il mezzo sarebbe stato ritrovato nel primo pomeriggio in via Bronte, all’interno del quartiere di Borgo Nuovo. Il malcapitato lavoratore è invece finito all’ospedale “Villa Sofia”.

La condanna del sindaco Lagalla e dell’Amat

“I fatti che si sono registrati stanotte nel quartiere Cep ai danni di una squadra dell’Amat impegnata nel rifacimento delle strisce pedonali sono di estrema gravità – dichiara il sindaco Roberto Lagalla -. Esprimo ferma condanna di quanto accaduto con l’auspicio che possano, al più presto, essere individuati i responsabili. Al dipendente Amat rimasto ferito in questo episodio e agli autisti dell’Amat che negli ultimi sono stati vittime di aggressione sui mezzi vanno la mia vicinanza e la mia solidarietà”

“C’è un serio allarme sicurezza – denuncia Giuseppe Mistretta, presidente dell’Amat – E’ urgente convocare un comitato per l’ordine e la sicurezza sull’Amat, ho già contattato il sindaco. Ormai le aggressioni a nostri dipendenti, soprattutto autisti, sono all’ordine del giorno, bisogna intervenire. L’episodio del Cep è gravissimo, il nostro operatore ha rischiato la vita. Non possiamo aspettare il morto”.

Like this: Like Loading...